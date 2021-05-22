Царица ночи зацвела в Ботаническом саду Петербурга

Полюбоваться на "Царицу ночи" можно в Ботаническом саду. Фото: vk.com/botsad_spb

Кактус рода Селеницереус, они же «Царица ночи», зацвели в Ботаническом саду Петербурга. Знаменательное для любителей растительного мира событие произошло 22 мая. Всех, кто ценит природную красоту, приглашают увидеть ее воочию.

- Ура!!! Свершилось! Разные виды лесного кактуса рода Селеницереус начинают свое цветение!!! Сегодня 22 мая с 20:00 до 23:00 (на вход) в режиме «прогулка» мы готовы показать вам раскрытие восьми бутонов на двух видах: селеницереус крючковатый (Selenicereus hamatus) и селеницереус курупноцветковый (Selenicereus grandiflorus), - сообщает пресс-служба Ботанического сада имени Петра Великого.

Правда, есть два «но». Во0первых, детей в возрасте до четырех лет в Ботанический сад во избежание инцидентов не пустят, а во-вторых Ботсад в нынешней Ночи музеев не участвует, поэтому билеты придется покупать отдельно. 500 рублей - взрослым и 350 - детям.