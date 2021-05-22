Программу бесплатной газификации в России начнут с Ленинградской области

Газовые плиты появятся во многих домах Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область станет пилотным регионом по бесплатному подключению жителей к газу. Об этом было заявлено на встрече с участием зампредседателя правительства России Александра Новака, главы «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

- В Ленинградской области уже подписана программа газификации на 5 лет — в ней указаны сроки и населенные пункты. Проанализировано исполнение поручения президента России по газификации домовладений в населенных пунктах, к которым уже проведен газ — в ближайшие полтора года основная часть этой работы в регионе будет выполнена, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что по поручению Владимира Путина, газ к домам россиян будут прокладывать бесплатно, тогда как сейчас эта услуга может стоить до полумиллиона рублей. Там, где трубы уже есть, неподключенные частные дома будут догазифицировать, а в тех населенных пунктах, где газа пока нет, при прокладке - доводить трубы до границ участка.