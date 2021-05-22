Судимый за изнасилование петербуржец взялся за старое и напал на девушку

Судимый петербуржец пытался изнасиловать девушку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали 58-летнего жителя Московского района, который покушался на свободу и честь 26-летней девушки. 21 мая, под предлогом устройства на работу, он привел ее к себе в квартиру, где начал приставать. А когда секса не получилось, запер на ключ и ушел. Потерпевшей удалось сбежать и позвать на помощь.

- Оказалось, что три года назад задержанный уже был судим за изнасилование, - уточняет источник «КП-Петербург».

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. Следственным управлением СК России по Петербургу в отношении него возбуждены уголовные дела по статям «изнасилование» и «незаконное лишение свободы». Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.