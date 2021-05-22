МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за гроз и ливней в Ленобласти вечером 22 мая

Грозу с ливнем обещают в Ленобласти в субботу вечером. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональное управление МЧС России по Ленинградской области выпустило штормовое предупреждение. Причиной стало резкое ухудшение погоды, которое ожидается к вечеру 22 мая.

- В ближайшие 1-3 часа местами, преимущественно на востоке области, ожидаются грозы, ливни, кратковременное усиление ветра 15-18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Спасатели советуют во время непогоды по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и двери, убрать вещи с балконов квартир и со дворов дачных участков.

Также во время грозы лучше не топить печь, так как дым обладает свойством притягивать молнии.

Машину стоит убрать в гараж или на открытое место, вдали от деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций. Людям при нахождении на улице также лучше держаться открытого пространства.