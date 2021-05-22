Петербуржец рассылал детские порно-снимки через мессенджер

Суд арестовал мужчину, рассылавшего порно с подростками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест местного жителя, которого подозревают в распространении интимных снимков несовершеннолетних. Фото детей мужчина рассылал через один из популярных мессенджеров.

- В период времени с 00:35 по 01:38 20 мая.2021 года через Telegram распространил фотографии, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних (переслал их иному установленному лицу), - отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В тот же день было возбуждено уголовное дело, мужчину задержали, а 22 мая ему предъявили обвинение в распространении порнографии с несовершеннолетними.

По данной статье ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Против ареста до суда он возражал, заявив, что не собирается скрываться, однако судья решил иначе, отправив подозреваемого в Следственный изолятор на два месяца.