Двух мигрантов задержали в Петербурге за приставания к детям

Полицейские поймали приезжих, пристававших к детям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские за один день задержали двух уроженцев Узбекистана, которые приставали к детям в разных частях города. Первый из них пытался изнасиловать 10-летнюю школьницу в лесополосе в Красносельском районе.

- 18 мая в полицию поступило заявление от женщины 1977 года рождения о том, что днем того же дня у дома 22 по улице Адмирала Черокова неизвестный мужчина, применив физическую силу, пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. 21 мая по подозрению в совершении преступления задержан 26-летний гражданин Узбекистана, арматурщик, проживающий в строительном городке на проспекте Ветеранов, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас мигрант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Второй эпизод также произошел 18 мая, но в метро. В перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Василеостровская» неизвестный мужчина пытался приставать к 12-летнему школьнику. На поиски также понадобилось три дня и в ночь на 21 мая подозреваемый был задержан. Им также оказался приезжий из Узбекистана, не имеющий регистрации в Петербурге. Ему также грозит длительный тюремный срок.