Машина с женщиной за рулем перевернулась после ДТП у метро «Беговая»

Красная "Крета" перевернулась после аварии на Туристской улице. Фото: Петр КИБЕР

Очередное ДТП произошло на перекрестке улиц Савушкина и Туристская в Приморском районе Петербурга. Это месте, расположенное напротив метро «Беговая», имеет славу аварйно-опасного. На этот раз после столкновения одна из машин легла на крышу.

- Столкнулись серебристый «Фольксваген» и красный «Хендэ Крета» с женщиной за рулем. «Хендэ» перевернулся от удара. Вроде бы все живы, на месте работают полиция и спасатели, - рассказали «КП-Петербург» очевидцы происшествия.

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Сейчас на месте аварии идет «разбор полетов», сотрудники ГИБДД фиксируют обстоятельства происшествия, после чего разбитые машины будут убирать.

Отметим, что ДТП здесь часто происходят из-за невнимательности водителей, совершающих поворот налево или разворот. Учитывая, что это происходит по отдельной стрелке, некоторые автомобилисты пытаются проскочить и не успевают.