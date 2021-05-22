Ливни с грозами пройдут в воскресенье в Ленобласти

Сильный дождь обещают в Петербурге в воскресенье, а в области - ливни и грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ненастную погоду прогнозируют синоптики на воскресенье. По данным специалистов гидрометцентра, в Петербурге 23 мая будет дождливо и ветрено, а Ленинградскую область и вовсе ждут ливни с грозами. Соответствующее предупреждение уже выпустило региональное управление МЧС.

- Метеорологическая обстановка: Облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов небольшой дождь. Днем дожди. В отдельных районах местами ливни, гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В такую погоду спасатели советуют лишний раз не выходить из дома, а в грозу по возможности не топить печь, так как теплый дым из трубы притягивает молнии.

Что касается температуры воздуха, то днем в Ленобласти будет +12...+17, а на востоке местами до +20 градусов.

Петербург обойдется без гроз, но сильный дождь синоптики все же обещают. Температура составит от 14 до 16 градусов тепла.