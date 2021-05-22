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Происшествия22 мая 2021 20:08

Пенсионерку из Ленобласти поймали с почти килограммом синтетического героина

64-летняя женщина работала наркокурьером на линии Петербург-Новосибирск
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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64-летняя пенсионерка может получить пожизненное за перевозку наркотиков. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

64-летняя пенсионерка может получить пожизненное за перевозку наркотиков. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Необычного наркокурьера задержали полицейские. 21 мая на железнодорожном вокзале Новосибирска они сняли с поезда 64-летнюю пенсионерку из Ленобласти. В багаже у женщины оказался почти килограмм карфентанила - синтетического героина.

- Как установили полицейские, подозреваемая осуществляла перевозку крупных партий наркотических средств из Санкт-Петербурга в Новосибирск с целью дальнейшего сбыта путем сооружения тайников-закладок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

При проверке оказалось, что ранее женщина никогда не имела проблем с законом и не была судима. Что привело ее в криминальный бизнес, еще предстоит выяснить.

Учитывая объем партии, по статье за перевозку наркотиков в особо крупном размере, пенсионерке грозит вплоть до пожизненного заключения.

Криминал