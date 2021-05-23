Последние новости в Санкт-Петербурге на 23 мая 2021 года: Праздник фонтанов, ретро-парад техники и раскрытие загадочного убийства

Праздник фонтанов стал одним из главных событий минувших суток. Фото: Полина ШАНДРАК

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру воскресенья, 23 мая 2021 года. Так, одним из главных событий минувшей субботы стало традиционный Весенний праздник фонтанов. В этом году его ждали особенно - водная система Петергофа отмечает 300 лет со дня постройки. Кроме того, в прошлом году праздника не было из-за пандемии, а в этот раз мероприятие посетили тысячи туристов.

Другим заметным событием стал ретро-парад техники, прошедший по центру города и финишировавший у Манежной площади. Здесь же «старичков» ждали и самые современные собраться по пассажирским перевозкам, представленные в рамках фестиваля SpbTransportFest. А еще в городе прошла Ночь музеев.

Кроме того, в Петербург привезли кубок ЕВРО-2020. Главную награду стартующего 11 июня турнира представили на стадионе «Зенита».

Одновременно в школах города начались Последние звонки, один из которых посетил губернатор Петербурга.

А в соседней Новгородской области следователи завершили расследование загадочного убийства композитора, писавшего песни для Кобзона. Он исчез в 2008 году и был найден мертвым в лесу. Установить истину удалось лишь 12 лет спустя.