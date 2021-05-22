Очереди выстроились в Петербурге в «Ночь музеев»

Культурные петербуржцы встали в очереди к музеям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционная акция «Ночь музеев» проходит в Петербурге с 22 на 23 мая. Она стартовала уже вечером субботы и нетерпеливые горожане заранее начали выстраиваться в очереди перед входом в музеи, библиотеки, галереи и так далее. Скопления людей были замечены перед Летним садом и Кунтскамерой.

- Очередь есть, но двигается быстро. И это все стоят на один сеанс, - сообщает фотокорреспондент «Комсомолки».

Напомним, что в сегодняшней «Ночи музеев» участвуют более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Они будут работать с 18:00 до 23:00 или до 6:00 воскресенья (надо уточнять в каждом случае).

При этом посещение происходит по сеансам, время которого необходимо выбрать при покупке билета.

Отметим, что к сегодняшнему мероприятию была подготовлены специальная программа, общей темой которой стал звук.