Двойную радугу заметили в небе над Петербургом

Две радуги заметны едва-едва, но они есть. Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Жители Петербурга заметили двойную радугу. Она украсила небо над гордом вечером субботы, сразу после прошедшего дождя. И хоть свечение разноцветных полос было не слишком ярким, оно все равно доставило радость горожанам, особенно детям.

- Прямо сейчас. В центре. Двойная радуга, - сообщают сотрудники «Комсомольской правды», гуляющие по Северной столице.

К слову, дождь, пролившийся над городом, довольно быстро прекратился и жители Петербурга еще могут успеть выйти на улицу, тем более что сегодня проходит акция «Ночь музеев» и время можно провести с пользой.

Второй повод погулять - прогноз погоды. Завтра синоптики обещают сильные дожди и не факт, что погода смилуется. В Ленобласти так и вовсе пророчат грозу.