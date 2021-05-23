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Общество23 мая 2021 9:14

МЧС выпустило предупреждение о сильных ливнях в Петербурге

Спасатели призывают быть внимательнее и осторожнее
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Дожди надвигаются на Петербург

Дожди надвигаются на Петербург

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Санкт-Петербург надвигаются сильные дожди. Такой прогноз погоды на 23 мая предоставили в Северо-Западном Гидрометцентре. Из-за ожидаемой непогоды МЧС выпустило предупреждение.

- Уважаемые петербуржцы и гости города! - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 23 мая в Санкт-Петербурге и пригородах днем местами ожидаются сильные дожди.

Спасатели призывают горожан быть внимательными и осторожными.