МЧС выпустило предупреждение о сильных ливнях в Петербурге

Дожди надвигаются на Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Санкт-Петербург надвигаются сильные дожди. Такой прогноз погоды на 23 мая предоставили в Северо-Западном Гидрометцентре. Из-за ожидаемой непогоды МЧС выпустило предупреждение.

- Уважаемые петербуржцы и гости города! - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 23 мая в Санкт-Петербурге и пригородах днем местами ожидаются сильные дожди.

Спасатели призывают горожан быть внимательными и осторожными.