Петербуржец пытался изнасиловать девушку во время собеседования для устройства на работу

Полицейские просят приглядеться в лицо этому мужчине Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 69-летнего подозреваемого в попытке изнасилования. Все произошло в доме по улице Авиационной. Задержанный предложил 26-летней девушке работу. Та пришла на собеседование. Но вместо вопросов о ее профессиональных качествах девушку ждали домогательства.

- Неработающий мужчина под предлогом трудоустройства пригласил 26-летнюю женщину в свою квартиру, где применил к ней физическую силу и пытался изнасиловать, при этом лишив ее возможности покинуть квартиру, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В 2018 году злоумышленник был задержан за аналогичное преступление, тогда его осудили на 3 года. И сразу после освобождения он решил пойти на преступление повторно.

Сейчас мужчину уже передали следователям, которые возбудили на него уголовные дела.

При этом полицейские не исключают, что задержанный мог быть причастен к другим подобным преступлениям.

- Если Вы или кто-то из Ваших близких пострадал от рук указанного гражданина, просьба обратиться в территориальный отдел полиции или по телефону 112, - сообщили в полиции.