Грудной ребенок пострадал в аварии на набережной Обводного канала

В аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Авария произошла накануне в Московском районе Санкт-Петербурга. На пересечение набережной Обводного канала и Рыбинской улицы столкнулись две иномарки. За рулем одной из них была мама, которая везла грудного ребенка. Сразу же после ДТП водитель другого автомобиля, попавшего в аварию, помог женщине с малышом выйти из машины. Горожане отметили, что у женщины в этот момент был в руках телефон.

- В результате ДТП пострадал пассажир - грудной ребенок, - сообщают в группе "Дорожный инспектор". - Он в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас в аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.