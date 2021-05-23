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Происшествия23 мая 2021 10:50

Грудной ребенок пострадал в аварии на набережной Обводного канала

Малыш находится в состоянии средней тяжести
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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В аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД

В аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Авария произошла накануне в Московском районе Санкт-Петербурга. На пересечение набережной Обводного канала и Рыбинской улицы столкнулись две иномарки. За рулем одной из них была мама, которая везла грудного ребенка. Сразу же после ДТП водитель другого автомобиля, попавшего в аварию, помог женщине с малышом выйти из машины. Горожане отметили, что у женщины в этот момент был в руках телефон.

- В результате ДТП пострадал пассажир - грудной ребенок, - сообщают в группе "Дорожный инспектор". - Он в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас в аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.

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