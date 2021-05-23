В Петербурге зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусом

Число выздоровевших за сутки в два раза ниже количества заболевших Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в городе заразились 842 человека. Это максимальное число за последние два месяца. Больше зараженных в последний раз было только 22 марта. В тот день зафиксировали 865 заболевших. При этом число выздоровлений в городе в два раза ниже, чем заразившихся.

- За последние сутки излечились от коронавируса в Петербурге 414 человек, - сообщают в операштабе.

За сутки от коронавируса в Петербурге умерли 40 человек.

Всего с начала пандемии городе заболели коронавирусом 432 тысячи 982 человека, выздоровело - 397 тысяч 617 человек, скончались 14 тысяч 39 человек.