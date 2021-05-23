Жительница Петербурга обвинила брата в надругательстве над 10-летней дочерью

Полиция уже опросила мужчину Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следователи проверяют сообщение 35-летней женщины, которая обвиняет своего 36-летнего брата в том, что он извращался с ее 10-летней дочерью. Заявление поступило в отдел полиции поступило накануне.

- Женщина заявила, что ее брат с марта по 16 мая в квартире по проспекту Юрия

Гагарина совершил развратные действия с ее дочкой, - сообщил источник "КП-Петербург". - Данный мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. После опроса его от пустили под обязательство о явке.

Сейчас все материалы передали в СКР, которые решает вопрос о возбуждении уголовного дела.