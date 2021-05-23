Теплоход «Ромео» застрял под Троицким мостом в Петербурге

Теплоход навалился на мост Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теплоход «Ромео», судя по фото, застрял под Троицким мостом. Как сообщают в Северо-Западной транспортной прокуратуре судно навалилось на конструкцию. Сейчас уже организована проверка.

- Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи с навалом прогулочного теплохода (собственник ООО «Речной трамвай») на Троицкий мост, - сообщают в ведомстве. - На теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей, на борту находились 3 человека.

Пострадавших в инциденте, к счастью, нет. Сейчас Собственника теплохода и капитана уже вызвали для объяснений.