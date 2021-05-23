В МЧС опровергли навал теплохода «Ромео» на Троицкий мост

МЧС опроверг навал судна на мост Фото: прокуратура

В МЧС опровергли сообщение Северо-Западной транспортной прокуратуры о навале теплохода "Ромео" на опору Троицкого моста. По словам спасателей, информация об этом не соответствует действительности.

- Проводятся работы по ремонту электрокабеля проходящего через опору Троицкого моста. Работы проводятся в соответствии с договором и письмом от ООО "Совет по туризму" ГБУ «Мостотрест». Для проведения работ задействован теплоход "Ромео" принадлежащий ООО "Речной трамвай", - пояснили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее о случившемся сообщила прокуратура, которая начала проверку и вызвала к себе для объяснений владельца и капитана этого судна.