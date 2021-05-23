В Петербурге стартовал чемпионат по дзюдо на кубок тренера Владимира Путина - Анатолия Рахлина

2007 год, тренер Анатолий Рахлин и Владимир Путин на Кубке Европы по дзюдо. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Санкт-Петербурге начались Всероссийские соревнования по дзюдо на кубок Анатолия Рахлина - тренера президента России Владимира Путина. В нем примут участие более 700 спортсменов со всех уголков страны. Турнир проходит в спортивно-концертном комплексе «Юбилейный».

- Много лет назад, будучи 12-летним подростком, свои первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Анатолия Семеновича, - опубликовал свое послание спортсменам президент России Владимир Путин. - В зале он был строг с нами, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом. Именно Анатолий Семенович во многом научил нас верить в себя, в свои силы и в любых обстоятельствах находить верные решения.

Анатолий Рахлин мечтал создать школу олимпийского резерва и клуб дзюдо. Соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина проводятся с 2013 года.