В Сети опубликовали видео драки, в которой таксист-мигрант зарезал водителя

Водитель такси зарезал водителя Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Дорожный конфликт на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Петербурге, закончившийся убийством, попал на запись видеорегистратора. Видео публикует паблик "ДТП И ЧП Петербурга". На кадрах видно, как двое мужчину борются. Чуть позже 24-летний таксист-мигрант из Таджикистана достанет нож и вонзит его своему оппоненту в сердце.

- Из стоящего рядом автомобиля марки «КИА Сид» вышел пассажир, но к этому моменту его спутник, получивший удар ножом в грудь от оппонента, уже лежал на асфальте, - сообщает очевидец в группе "ДТП и ЧП Петербурга.

По словам очевидцев, водители не могли разъехаться на перекрестке из-за того, что там не работал светофор. В обоих направлениях мигал желтый свет.