Составлен список самых популярных мест на «Ночь музеев» в Петербурге

В Петербурге подвели итоги "Ночи музеев" Фото: Олег ЗОЛОТО

Организаторы «Ночи музеев» в Петербурге подвели итоги. По их подсчетам, посетителями выставок в городе стали 73 тысячи человек. При этом по билетам «Ночи музеев» на них побывали более 20 человек. Что интересно, половина из них выбрали для посещения не только музейные экспозиции и выставки, но и Большой зал Филармонии имени Шостаковича.

- Около 7000 человек побывали в Артиллерийском музее, более 6000 — в Военно-морском музее, более 4600 в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, - сообщают организаторы. - Однако самыми популярными точками «Ночи музеев» стали небольшие музеи: в первые же дни продажи билетов петербуржцы выкупили места на все сеансы в Музее Академии художеств, Аничковом дворце, Интерактивном центре истории метрополитена, малых музеях ГМЗ «Петергоф» — «Государевых потехах» и «Доме игральных карт», а также в Нарвских триумфальных воротах.

В "онлайн-формате" "Ночь музеев" в Петербурге посмотрели более 1 миллиона 800 тысяч человек.