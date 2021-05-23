В больницах Петербурга на 13 процентов увеличилось число больных с коронавирусом

Число больных увеличилось Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге почти на 14 процентов выросло число людей, которые находятся в стационарах с коронавирусом. Сейчас в больницах наблюдаются 3 тысячи 714 человек. При этом в городе для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5 тысяч 992 коек. Из них свободны 18,8 процентов.

- Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22 процента. На ИВЛ находятся 193 пациента, - сообщают в Смольном.

Такую справку приводят в Смольном

За неделю общее число больных коронавирусом стало больше на 6,2 процента. В городе сохраняется рост распространения инфекции. Тем не менее, он несколько замедлился.

- Ключевое значение для остановки дальнейшего роста заболеваемости и предотвращения новых волн эпидемии имеет всеобщая вакцинация населения, - делятся в Смольном.