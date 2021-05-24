Дожди и сильный ветер ждут Петербург 24 мая

Сильный ветер и дожди ждут Петербург 24 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не долго в Санкт-Петербурге стояла жара. В понедельник, 24 мая 2021 года, в Северной столице опять ожидается пасмурная, дождливая погода и сильный ветер. Температура воздуха поднимется не выше 16 градусов, а в небе будет периодическое прояснение с появлением лучей солнца.

- Сегодня, 24 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена тыловой частью уходящего на восток циклона. При облачной с прояснениями погоде местами еще пройдут кратковременные дожди и будет ветрено, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге до 14-16 градусов выше нуля, по Ленинградской области от плюс 12 до плюс 17 градусов. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду, при усилении порывов до 17 метров метров в секунду.