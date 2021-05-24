МЧС предупредило жителей Петербурга и Ленобласти о штормовом ветре 24 мая

МЧС предупредило жителей Ленобласти и Петербурга о сильном ветре Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Понедельник, 24 мая 2021 года, ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области очень ветреным. Накануне МЧС объявило штормовое предупреждение на территории всего региона. Вместе с ветром пройдут кратковременные дожди, зато обойдется без грозы.

- В Санкт-Петербурге ожидается усиление западного ветра до 17 метров в секунду, в Ленинградской области до 15-18 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

Горожанам и жителям области рекомендовано заранее подготовиться к непогоде. Следует убрать вещи со двора дома и с балкона, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб дому, а также закрыть окна. Машину следует ставить в гараж или подальше от деревьев и столбов, которые может повалить ветер.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".