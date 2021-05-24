Каршеринг снес столб с камерой контроля в Колпино

Каршеринг снес столб с камерой фиксации скорости в Колпино Фото: СОЦСЕТИ

Утром понедельника, 24 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с аварий. В городе Колпино в пять часов утра на улице Танкистов автомобиль каршеринга снес столб, на котором была установлена камера контроля скорости. По всей видимости, водитель скорость явно превысил.

- В Колпине на Танкистов каршеринг закончил аренду снеся столб с камерой контроля скорости, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Аварии с участием арендных автомобилей всегда привлекают внимание в соцсетях. Так и в этот раз петербуржцы снова начали подшучивать над водителем, попавшим в ДТП.

- Я собираюсь сдать свой автомобиль в ремонт, какое-то время буду ездить на каршеринге, мне обязательно так же в столбы и заборы убираться? И какой момент необходимо убегать с места ДТП, - поинтересовался один из петербуржцев.

Что касается самой аварии, то на месте уже работает сотрудник ДПС. О состоянии пострадавшего водителя ничего не сообщается.