Милую черно-белую собачку больше недели разыскивают на улицах Петербурга

В Петербурге больше недели разыскивают пропавшую без вести собаку Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Санкт-Петербурга просят о помощи в поисках собаки - маленького метиса пуделя с белыми мордочкой и лапками и черным телом. Пес пропал еще 15 мая 2021 года во Фрунзенском районе города. С тех пор, хозяева собаки уже больше недели разыскивают своего любимца.

- 15 мая в 15:10 у нас пропала собака по кличке Бруно, в районе метро "Фрунзенская"! Убежал с Набережной Обводного канала 108 в сторону Парфеновской улицы. С 15 мая не прекращали поиски, каждый день клеим объявления по всему району и ходим на поиски по 20 человек. Но последний раз его видели в день пропажи, больше информации не поступало, - рассказали в соцсети хозяева.

В день пропажи собака была в красной шлейке, а также ошейнике, на котором есть адресник с телефоном.

Если у Вас есть какая-то информация о местонахождение нашей собаки - звоните в любое время +79999719614, +79657671585.