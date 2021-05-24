Легковушка утонула в гигантской луже на севере Петербурга

Volkswagen утонул в луже на Парнасе Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на севере города после продолжительного дождя утонул автомобиль. В воскресенье, 23 мая 2021 года, жители района Парнас заметили автомобиль Volkswagen, который оказался в глубокой западне. По всей видимости, машина ехала по дороге, водитель увидел впереди лужу и думал, что спокойно проедет. Но не тут то было, автомобиль глубоко погрузился в стихийный "пруд".

- Вот это да. Как он туда заплыл? - удивились пользователи соцсетей.

- Когда захотел стать подводной лодкой, - пошутили некоторые.

Большинство комментаторов посочувствовали водителю, который оказался в таком затруднительном положении. Многие ругались на дороги в Парнасе, отмечая, что после дождя все улицы превращаются в подобные реки и озера.

Смог ли водитель самостоятельно вырулить машину из лужи или ему потребовалась помощь, не сообщается.