Человек упал на пути на станции метро "Лиговский проспект" в Петербурге

На станции «Площадь Александра Невского» человек упал на пути Фото: СОЦСЕТИ

Утром в понедельник, 24 мая 2021 года, на Лахтинско-Правобережной линии метрополитена Санкт-Петербурга произошло ЧП. В десятом часу утра на пути на станции "Лиговский проспект" упал человек. В связи с этим движение по "оранжевой" ветке было остановлено.

- На станции "Лиговский проспект" произошло падение пассажира на путь. Пассажир извлечен из-под состава, жив, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

С 09:18 часов движение по Лахтинско-Правобережной линии было частично ограничено между станциями "Площадь Александра Невского" до "Спасской".

Как именно человек упал на пути, в пресс-службе не сообщают. Со слов очевидцев, возле станции метро уже дежурит машина скорой помощи, чтобы врачи осмотрели пострадавшего пассажира.

В 09:35 часов движение по "оранжевой" ветке было восстановлено.