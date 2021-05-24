Петербургский суд попросили запретить рекламу Dolce&Gabbana с целующимися мужчинами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В суд Санкт-Петербурга поступило еще одно заявление в отношении знаменитого дома моды Dolce&Gabbana. Еще в феврале 2021 года компания опубликовала рекламные ролики с целующимися мужчинами и девушками. Сначала в Петербурге прокурор попросил запретить видео с женщинами, теперь же и с парнями.

- Любовь есть любовь. Вдохновленные рекламой Dolce&Gabbana 90-х годов, мы продолжаем праздновать любовь. Мы поддерживаем @TrevorProject, крупнейшую в мире организацию по предотвращению самоубийств и кризисному вмешательству для всех представителей LGBTQ+, - говорится в описании к рекламе.

Касаемо рекламы с участием девушек петербургский суд пока оставил иск без движения, так как прокурором не представлены документы, на которых административный истец основывает свои требования.