Почти 6 тысяч деревьев высадили в Петербурге весной 2021 года

Весной в Петербурге посадили почти 6 тысяч деревьев и более 51 тысячи кустарников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За весну в Санкт-Петербурге было высажено почти 6 тысяч новых деревьев и более 51 тысячи кустарников. По данным Смольного на понедельник, 24 мая 2021 года, в городе уже завершились посадки. В этот раз озеленением Северной столицы занимались не только садовники, но и сами горожане.

- Это правильный созидательный подход, который должен стать нашей новой традицией. Петербуржцы очень трепетно относятся к каждому дереву, а потому включать неравнодушных горожан в процесс озеленения необходимо, - отметил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Так, более зелеными стали Московский и Приморский парки Победы, сад без названия на улице Верности, парк на улице Инструментальщиков, парк Екатерингоф, Невский проспект и многие другие точки города.

Традиционно в Петербурге ежегодно высаживается более 20 пород деревьев и порядка 30 пород кустарников, адаптированных к условиям Северо-Запада.