Таксист завез студентку в лесополосу под Петербургом и, угрожая пистолетом, обещал изнасиловать

Таксист пытался изнасиловать петербурженку, угрожая ей пистолетом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Студентку из Санкт-Петербурга пытался изнасиловать таксист, угрожая ей пистолетом. Инцидент произошел около пяти часов утра в воскресенье, 23 мая 2021 года. Водитель белого "Форд Фокус" завез 19-летнюю девушку в лесополосу рядом с деревней Маслово Всеволожского района, где наставил на нее оружие.

- Девушке водитель представился Владимиром. Заехав в лесополосу, мужчина потребовал от пассажирки, чтобы та разделась и стал угрожать изнасилованием, направив на нее предмет, похожий на пистолет, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После этого, со слов заявительницы, водитель вышел из машины, заблокировав двери. Через несколько минут он вернулся и потребовал, чтобы девушка уходила.

Испуганная студентка побежала по дороге, где поймала попутку и доехала до Петербурга, откуда уже позвонила в экстренную службу и сообщила о произошедшем. Сейчас полиция проводит проверку.