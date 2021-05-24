Памятная доска звезде фильма "Белое солнце пустыни" появилась в Петербурге

В Петербурге открылась памятная доска на доме, где жил Заслуженный артист РСФСР Павел Луспекаев / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге увековечили память заслуженного артиста РСФСР, звезды фильма "Белое солнце пустыни" Павла Луспекаева. В понедельник, 24 мая 2021 года, торжественное открытие мемориальной табличке состоялось у дома 32 по Торжковской улице, где актер жил до 1970 года, пока служил в Большом драматическом театре.

- Павел Луспекаев – настоящий символ эпохи. Мало кто знает, что он жил в Приморском районе почти 10 лет, и сохранение памяти об этом стало по-настоящему народным проектом. Ко мне пришли наши краеведы и предложили поддержать инициативу. Буквально за полтора года мы прошли все этапы согласований, и вместе открываем памятную табличку, - отметил во время открытия глава Приморского района Николай Цед.

Огромную славу Луспекаеву принесла роль таможенника Верещагина в фильме "Белое солнце пустыни". Всего его фильмография насчитывает более 20 картин, включая "Республику ШКИД", "Трех толстяков" и "Долгую счастливую жизнь".

В 2020 году сквер около дома решением Санкт-Петербургской межведомственной комиссии получил название Луспекаевский.