Скачок заболеваемости коронавирусом в Петербурге зафиксирован 24 мая

Более 850 человек заразились коронавирусом в Петербурге на 24 мая 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередной скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге в понедельник, 24 мая 2021 года. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 за последние сутки в городе заразились еще 851 человек. Это на 1,1 процент больше, чем днем ранее. Постоянный рост наблюдается с 17 мая.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 433 833 человек. Из них скончались 14 077 человек, 38 за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 24 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Выздоровели накануне всего 116 человек. Такой низкий показатель, как правило, связан с тем, что во время входных мало кого отправляют на выписку. Всего с болезнью в Петербурге справились 397 733 пациентов.

Также 24 мая в город привезли первую партию вакцины "КовиВак". Сейчас более 9 тысяч доз препарата направлено на центральный склад для последующего перераспределения по пунктам вакцинации.

- Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков, - отметил губернатор Александр Беглов.

В Ленобласти за все время были заражены 44 596 человек (+86 накануне), умерли – 1374 (+7), выздоровели 41 777 (+69).