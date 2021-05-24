Итоговый экзамен по русскому языку девятиклассники Петербурга сдадут 24 мая

Петербургские девятиклассники сдают первый экзамен – по русскому языку 24 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в понедельник, 24 мая 2021 года, начались итоговые экзамены для учеников девятых классов школ. С утра они приступили к сдаче аттестации по русскому языку. Тестирование проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), а также государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9). Первый вариант сдают более 33,5 тысяч школьников, второй - 864 человек.

- Всего на ГИА-9 в Петербурге зарегистрировалось почти 45 тысяч человек. Из них чуть больше 2 тысяч участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Такие ребята для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору – русский язык или математику, - рассказали в комитете по образованию города.

По окончанию девятого класса школьники сдают только два экзамена - по русскому языку и математике. Для каждого установлены два дня: русский язык 24 и 25 мая, математика 27 и 28 мая.