Таксист напал на пьяного пассажира, когда тот вышел справить нужду у парка в Петербурге

Водитель такси напал на пассажира с перцовым баллончиком в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге гендиректор фирмы-банкрота стал жертвой нападения таксиста. Днем в воскресенье, 23 мая 2021 года, в полицию позвонил 23-летний мужчина и рассказал, что рано утром его ограбил водитель такси, когда он возвращался домой.

- Мужчина пояснил, что в 05:30 часов утра пьяный ехал домой на такси и попросил водителя остановиться рядом с Александровским парком, чтобы справить нужду, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пока мужчина занимался своим делом, таксист распылил ему в лицо из газового баллончика, отобрал мобильный телефон, стоимостью 80 тысяч рублей, и уехал.

Пострадавший попал в травмпункт, где у него обнаружили ожог лица 1-й степени. После оказания помощи его отпустили.

По факту полиция возбудила уголовное дело. Сейчас подозреваемого таксиста разыскивают.