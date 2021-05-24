Таксист напал на пьяного пассажира, когда тот вышел справить нужду у парка в Петербурге

Водитель такси напал на пассажира с перцовым баллончиком в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге гендиректор фирмы-банкрота стал жертвой нападения таксиста. Днем в воскресенье, 23 мая 2021 года, в полицию позвонил 23-летний мужчина и рассказал, что рано утром его ограбил водитель такси, когда он возвращался домой.
- Мужчина пояснил, что в 05:30 часов утра пьяный ехал домой на такси и попросил водителя остановиться рядом с Александровским парком, чтобы справить нужду, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Пока мужчина занимался своим делом, таксист распылил ему в лицо из газового баллончика, отобрал мобильный телефон, стоимостью 80 тысяч рублей, и уехал.
Пострадавший попал в травмпункт, где у него обнаружили ожог лица 1-й степени. После оказания помощи его отпустили.
По факту полиция возбудила уголовное дело. Сейчас подозреваемого таксиста разыскивают.