Полиция нагрянула с проверкой в Апраксин двор Петербурга

Полиция Петербурга проводит рейд на рынке Апраксин двор Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 24 мая 2021 года, полиция Санкт-Петербурга неожиданно нагрянула в Апраксин двор, где располагается один из самых знаменитых рынков города. Силовики пришли, чтобы провести внеплановую проверку миграционного законодательства. Эту информацию подтвердил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

С утра 24 мая вход на рынок закрыт, а торговля временно остановлена. Сотрудники Росгвардии и полиции перекрыли главный вход во Двор со стороны Садовой улицы.

Как долго будет проводить рейд, пока не известно, но точно не меньше нескольких часов. Позже правоохранители сообщат об итогах проверки.

Сейчас силовики проверяют документы у продавцов: их паспорта, постановку на миграционный учет, а также разрешение на торговлю.