Предприимчивый петербуржец постирал ковер в огромной луже на улице Есенина

Мужчина постирал ковер в огромной луже во дворе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Ливни и подтопления совсем не пугают жителей Санкт-Петербурга. Некоторые и вовсе пытаются получить выгоду. Так, утром в понедельник, 24 мая 2021 года, во дворе дома 32/1 по улице Есенина был замечен мужчина, который тщательно полоскал домашний ковер в огромной луже.

- Во дворе на Есенина опять образовался водоем. Сразу же начали подтягиваться предприимчивые жители. Вот, например, один полощет в луже ковер, - написал в социальной сети очевидец.

Комментаторы ужаснулись: насколько же был грязный ковер, раз полоскание в уличной луже для него стирка.

- Это видимо дворник ковер из парадной достал, - предположил один из горожан.

Горожане сравнили подобную "уборку" со странами третьего мира, где люди стирают и моются в одной и той же реке.