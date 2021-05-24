Предприимчивый петербуржец постирал ковер в огромной луже на улице Есенина

Мужчина постирал ковер в огромной луже во дворе Петербурга
Фото: СОЦСЕТИ
Ливни и подтопления совсем не пугают жителей Санкт-Петербурга. Некоторые и вовсе пытаются получить выгоду. Так, утром в понедельник, 24 мая 2021 года, во дворе дома 32/1 по улице Есенина был замечен мужчина, который тщательно полоскал домашний ковер в огромной луже.
- Во дворе на Есенина опять образовался водоем. Сразу же начали подтягиваться предприимчивые жители. Вот, например, один полощет в луже ковер, - написал в социальной сети очевидец.
Комментаторы ужаснулись: насколько же был грязный ковер, раз полоскание в уличной луже для него стирка.
- Это видимо дворник ковер из парадной достал, - предположил один из горожан.
Горожане сравнили подобную "уборку" со странами третьего мира, где люди стирают и моются в одной и той же реке.