Стала известна личность подростка, упавшего на пути на станции метро "Лиговский проспект" в Петербурге

Стала известна личность подростка, упавшего на пути в петербургском метро Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолке" стали известны подробности о падении человека на пути на станции метро "Лиговский проспект" в Санкт-Петербурге, которое произошло утром 24 мая 2021 года. Пострадавшим оказался 16-летний молодой человек, приезжий из Мурманской области. В Петербурге он учился в колледже.

- Житель Мурманской области, 16 лет, учащийся Железнодорожного техникума, - рассказал "КП-Петербург" источник.

Инцидент произошел в 09:10 часов. Для того, чтобы достать подростка с путей, на "оранжевой" линии с 9:12 до 9:35 часов было остановлено движение поездов.

После того, как подростка подняли на платформу, сразу госпитализировали в больницу Раухфуса. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. В связи с инцидентом проводится проверка.