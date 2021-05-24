В Петербурге снизят в пять раз транспортный налог на гидроциклы

Транспортный налог на гидроциклы в Петербурге снизят в пять раз Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге могут значительно снизить транспортный налог на гидроциклы, примерно в пять раз. Пока что решение еще не окончательное, но Смольный уже подготовил постановление, в котором предлагается внести изменения в действующий закон о транспортном налоге в Северной столице.

- Согласно тексту этого документа, владельцы гидроциклов с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил будут платить по налоговой ставке 50 рублей. Для сравнения: сейчас ставка составляет 250 рублей, - пишет "Мойка78".

Для владельцев гидроциклов с мощностью более 100 лошадиных сил, предлагается установить налог в 150 рублей. Сейчас же они вынуждены платить по 500 рублей.

Отметим, что гидроциклы пользуются популярностью в городе, однако "общественным" транспортом их назвать никак нельзя.