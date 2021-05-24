Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки в лифте дома в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция оперативно задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки. Заявление в МВД по Красногвардейскому районе поступило в 14:52 часов 23 мая 2021 года. 36-летняя мать ребенка рассказала, что неизвестный мужчина приставал к ее девочке в кабине лифта.

- Полиция выяснила, что в одной из парадных дома 8 по улице Чарушинской мужчина в зеленой кофте, в кабине лифта совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Камера в самом лифте не установлена, зато есть в парадной дома. Подозреваемого обнаружили сразу же. Им оказался 34-летний житель этого дома.

Мужчину забрали под стражу и возбудили уголовное дело, по которому ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Делом сейчас занимается следственный комитет Петербурга.