В Петербурге неделю ищут без вести пропавшую 13-летнюю девочку

Целую неделю в Петербурге ищут без вести пропавшую 13-летнюю девочку / Фото: ЛизаАлерт

В Санкт-Петербурге целую неделю ищут 13-летнюю девочку, которая пропала без вести 18 мая 2021 года. Активисты поисковой организации "Лиза Алерт" распространили в социальных сетях фотографии ребенка с просьбой о помощи.

- Пропала 13-летняя Милава Ионова. С 18 мая ее местонахождение неизвестно, - говорится в ориентировке "Лиза Алерт".

Школьница пропала 18 мая / Фото: ЛизаАлерт

Девочка ростом около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, а глаза голубые. В день пропажи была одета в синий брючный костюм, белую блузку и белые кроссовки, с собой носила сиреневый портфель.

На данный момент поисками ребенка занимаются волонтеры, а также сотрудники полиции. Если кто-то обладает любой информацией о ее местонахождении, просьба связаться с полицией по номеру 112 или по горячей линии 8(800)700-54-52.