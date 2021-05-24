Началась реставрация усадьбы Орловых-Денисовых в Петербурге

Началась реставрация усадебного дома Орловых-Денисовых в Коломягах / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге началась реставрация усадьбы Орловых-Денисовых, которая находится на Главной улице в районе Коломяги. Работы в доме начались в понедельник, 24 мая 2021 года. После преображения здание станет не просто памятником культуры, а общественным пространством.

- КГИОП согласовал проект, по которому бывший дом графской усадьбы превратится в общественное пространство с рестораном. Рабочие расчистят также Безымянный ручей и пруд, укрепят берега, воссоздадут мостик и плотину, - пишут "Невские новости".

Кроме ресторана в усадьбе появятся чайный домик, танцевальная площадка и каток.

Работы здесь начались еще в 2020 году. Тогда здание было закрыто лесами, а территория очищена от мусора.