В Смольном отказались от идеи стимулировать людей к вакцинации подарками и скидками

в Смольном заключили, что главным стимулом для вакцинации должна быть забота о собственном здоровье. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вопрос о «дополнительном стимулировании» народа к вакцинации от коронавируса, судя по всему, на повестке дня пока что больше не стоит – в Смольном эти меры признали неэффективными. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.

- На данный момент мы считаем, что вводить какие-либо меры стимуляции горожан нерационально, - констатировал Лисовец на пресс-конференции в ТАСС Северо-Запад. – Об этом, в частности, говорит опыт других субъектов Российский федерации, где они прежде были задействованы.

По словам Дмитрия Лисовца, раздача подарков, скидок и бонусов породит много вопросов как организационного, так и морально-этического толка: в том числе, непонятно, должны ли будут претендовать на них те, кто вакцинацию уже прошел.

- На мой взгляд, главным стимулом должно быть беспокойство о собственном здоровье и о здоровье своих близких, - констатировал председатель комитета по здравоохранению.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Смольном рассматривают меры дополнительной стимуляции для населения, чтобы подстегнуть кампанию по вакцинации. В числе прочего рассматривалась раздача людям подарочных и скидочных карт, а также денежные выплаты.