Нападающего молодежной хоккейной лиги госпитализировали в Петербурге с огнестрельным ранением

Нападающий НМХЛ ранен у администрации Московского района в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в больницу попал 21-летний нападающий национальной молодежной хоккейной лиги Григорий Лихтгольц. Поздно вечером в воскресенье, 23 мая 2021 года, молодой спортсмен сам обратился в травмпункт с огнестрельным ранением ноги.

- Нападающий хоккейного клуба "Полет" из Рыбинска рассказал, что у дома 129 по Московскому проспекту по неосторожности выстрелил из пневматического пистолета, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Медики осмотрели спортсмена и обнаружили в его правой голени инородное тело. Молодому человеку оказали первую медицинскую помощь, после чего в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу.

На данный момент молодой человек находится под присмотром врачей, а полиция устанавливает детали произошедшего.