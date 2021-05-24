В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли отменить ЕВРО-2020 из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Возможность отмены или переноса петербургской серии ЕВРО-2020 на данный момент не рассматривается. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге пока что не рассматривают возможность отмены или переноса чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 из-за эпидемии коронавируса. Об этом в понедельник, 24 мая, заявила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Чхинджерия.

- Рост заболеваемости зафиксирован, но настолько он стойкий, мы пока сказать не можем, - уточнила Ирина Чхинджерия на пресс-конференции в ТАСС Северо-Запад. – Но можно заключить, что заболеваемость выросла прежде всего за счет майских праздников из-за того, что люди интенсивно участвовали в массовых мероприятиях.

По словам Ирины Чхинджерии, на данный момент и Роспотребнадзор и Смольный надеются на то, что ситуация окажется не настолько тяжелой, чтобы из-за эпидемии отменять ЕВРО-2020. Однако по опыту первой и второй волн можно заключить, что планы могут измениться в кратчайшие сроки: все будет зависеть от того, насколько интенсивный будет рост заболеваемости, и от того, справится ли городская система здравоохранения с потоком инфекционных больных.