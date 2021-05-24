На КАД закроют движение между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе

В Петербурге вновь перекроют движение на КАД. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге анонсировали очередное перекрытие на КАД, в этот раз на участке трассы между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе. Автомобилистов потеснят на два дня. Причем, закроют участок дороги и на внутреннем, и на внешнем кольце – в ночь с 26 на 27 мая и в ночь с 27 на 28 мая соответственно. Темное время суток выбрано для того, чтобы избежать заторов. Время перекрытия составит лишь 20 минут, с полуночи до 00:20.

Место перекрытия. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" / "Яндекс.Карты"

- На месте будут устанавливать П-образную металлической опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, - поясняют в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что всю информацию о перекрытиях укажут и на информационных табло на КАД.