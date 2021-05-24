Суд арестовал мигранта-таксиста, зарезавшего водителя во время дорожного конфликта в Петербурге

В Петербурге отправили в СИЗО таксиста, зарезавшего водителя во время конфликта на дороге.

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО мигранта-таксиста, который зарезал другого водителя во время дорожного конфликта. Напомним, все произошло вечером 22 мая. Мужчины не поделили дорогу, вышли из машин и принялись ругаться. Позже в ход пошли кулаки и нож. 24-летний уроженец Таджикистана ударил обидчика прямо в сердце. Пострадавший скончался через час в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

- По версии следствия, обвиняемый ударил водителя с целью убийства. В тот же день мужчину задержали. В суде он вину признал, но возражал против ареста. В СИЗО он просидит минимум по 21 июля 2021 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Таксисту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. К слову, ранее на мигранта уже возбуждали уголовное дело, но за разбой. Правда, тогда все закончилось примирением сторон.