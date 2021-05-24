До конца голосования за благоустройство скверов и парков остается неделя

В тройку лидеров входят общественное пространство на Дальневосточном, Пейзажный парк и парк Авиаторов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неделя остается до конца голосования за благоустройство скверов, парков и садов Петербурга. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» привести в порядок до 2030 года обещают всех 22 кандидатов, но своими голосами жители влияют на очередность и решают, какой адрес стоит озеленить в первую очередь.

В тройку лидеров на данный момент входят общественное пространство на Дальневосточном проспекте, Пейзажный парк и парк Авиаторов. Впрочем, прогнозировать исход голосования пока рано: до завершения приема голосов, который закончится вечером 30 мая, картина еще может измениться.

Чтобы поддержать любимый скверик или парк, нужно зайти на сайт 78.gorodsreda.ru и выбрать один из 22 зеленых объектов. Участвовать в голосовании могут петербуржцы старше 14 лет. Доступ к голосованию легко получить и через «Госуслуги».

Познакомиться с каждым кандидатом на благоустройство можно по ссылке, а здесь доступна карта со всеми 22 объектами.

КСТАТИ

В прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге уже благоустроили 30 общественных пространств. Среди них и Сад возможностей, который был признан лучшим реализованным объектом ландшафтной архитектуры социального назначения Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

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