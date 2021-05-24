В Петербурге создали «антиковидную» дружину

В Санкт-Петербурге появилась "антикоронавирусная" дружина на территории Политеха. Фото: пресс-служба СПбПУ

В Санкт-Петербурге появилась первая «антиковидная» дружина. Правда, существует она только в пределах СПбПУ. В основном, это студенты, обучающиеся в вузе, добровольцев набралось уже больше сотни. Дружинники имеют специальные удостоверения и традиционные красные повязки. В первую очередь, ребята будут следить за соблюдением мер безопасности по коронавирусу на территории университета.

- Идею подсказали студенты. Они хотели усилить профориентационную работу, наладить прямое взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы получать профессиональные навыки непосредственно, - объясняет Дмитрий Мохоров, директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы при вузе.

Кроме этого сейчас дружинники собираются плотно сотрудничать со службой безопасности университета в антитеррористических и антикоррупционных мероприятиях. В ближайшем будущем ребята хотят выезжать и к следователям, чтобы наблюдать за процессом их работы или просто быть понятыми.